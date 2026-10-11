Инженеры разработали инновационную технологию звуковых эффектов

Исследователи Университета Ноттингема продемонстрировали инновационный подход к звуковой модуляции, который электронным способом воспроизводит акустическое ощущение движущегося источника звука — без моторов, ремней и других подвижных элементов.
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