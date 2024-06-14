Перед этим маникюром не смогла устоять даже Дженнифер Лопес, и он может стать новым трендом

После того, как известный маникюрный мастер Том Бачик опубликовал свежее фото ухоженных ногтей своей знаменитой клиентки Дженнифер Лопес, он подтвердил появление нового тренда в виде свежего белого цвета.
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