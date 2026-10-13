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Акулы против лосося: почему провалилась путина на Дальнем Востоке и подорожает ли красная икра

Акулы против лосося: почему провалилась путина на Дальнем Востоке и подорожает ли красная икра

Неудачная лососевая путина 2026 года вновь поставила вопрос о причинах сокращения уловов на Дальнем Востоке.

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