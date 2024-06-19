Маск оценил риск гибели человечества от ИИ и призвал сохранять оптимизм

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency Американский бизнесмен, один из богатейших людей мира, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что шанс уничтожения человечества искусственным интеллектом (ИИ) оценивается от 10 до 20%.
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