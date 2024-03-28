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В Тульской области оштрафовали девушку, бюллетень которой со словами про Путина и Украину, случайно упал лицом вверх

В Тульской области оштрафовали девушку, бюллетень которой со словами про Путина и Украину, случайно упал лицом вверх

Жительница Тульской области заплатит штраф за дискредитацию российской армии после того, как ее бюллетень на прошедших выборах президента, в котором были оскорбления в сторону Владимира Путин, случайно упал лицом вверх.

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