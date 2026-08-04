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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сильянов о поражении от ЦСКА: «Расстройства от пенальти нет, я что, пенальтист, что ли? Это лотерея. По такой игре набрали очко, только положительные эмоции могут быть»

Защитник « Локомотива » Александр Сильянов поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (1:1, пенальти – 4:5) в 1-м туре группового этапа FONBET Кубка России.

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