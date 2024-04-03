ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Что хуже: брак без свадьбы или свадьба без брака?

Что хуже: брак без свадьбы или свадьба без брака?

Бывают оба варианта. У меня однажды была регистрация брака без гостей, колец и ресторана. Как говорили в фильме “ДМБ”, без свадьбы только мухи женятся.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
ХУЖЕ-БРАЧНАЯ НОЧЬ БЕЗ НЕВЕСТЫ !!
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10 час.

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