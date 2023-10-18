Реальность поспорила с министром Решетниковым о падении доллара до 90 рублей

Нешуточную головоломку задал широкой публике глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, прогноз правительства относительно среднегодового курса в 90 рублей за доллар на 2024 год является «рабочим» и основан на фундаментальных факторах.
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