О любви и... камнях. Очередной спектакль для взрослых покажут на сцене театра кукол

Уже на этой неделе в Приморском краевом театре кукол состоится очередная премьера для взрослых. Вечерний репертуар пополнился спектаклем «Одиссея» (16+) режиссера-постановщика Наташи Слащевой, сообщает PRIMPRESS.
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