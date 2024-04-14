Народные приметы на 14 апреля

Православные верующие 14 апреля чтят память преподобной Марии Египетской. Этот день традиционно называют Марья-Пустые щи, поскольку подготовленные на зиму запасы уже истекли, а новый урожай ещё не созрел.
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