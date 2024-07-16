Тело пропавшего подростка с ДЦП нашли в болоте Челябинской области

Утром 16 июля на официальном сайте Следственного комитета Челябинской области появилось печальное сообщение: закончились поиски 14-летнего мальчика с ДЦП, пропавшего еще 6 июля рядом с селом Бектыш Еткульского района.
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