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Тело пропавшего подростка с ДЦП нашли в болоте Челябинской области

Тело пропавшего подростка с ДЦП нашли в болоте Челябинской области

Утром 16 июля на официальном сайте Следственного комитета Челябинской области появилось печальное сообщение: закончились поиски 14-летнего мальчика с ДЦП, пропавшего еще 6 июля рядом с селом Бектыш Еткульского района.

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