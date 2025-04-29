"Позову русских ребят, они тебя...": христианин из Абхазии защитил девочку от мигранта-извращенца

Один иностранец залез школьнице под юбку прямо в метро. Другой встал на её защиту.В метрополитене столицы произошёл неприятный инцидент: молодую несовершеннолетнюю девушку попытался подвергнуть домогательствам мужчина, предположительно приехавший из Средней Азии.