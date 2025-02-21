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В рейтинге самых тонких складных смартфонов сменился лидер

В рейтинге самых тонких складных смартфонов сменился лидер

Китайская корпорация Oppo представила складной смартфон Find N5. Об этом сообщает издание GSM Arena. Журналисты медиа назвали Oppo Find N5 рекордно тонким складным смартфоном и отметили, что в рейтинге самых компактных складных аппаратов сменился лидер.

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