НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Батрак о Хэйсе в «Ак Барсе»: «Идеальный трансфер, к нам приехал большой игрок. В НХЛ он свою роль не вытягивает, но способен вытянуть ее в КХЛ»

Комментатор Артем Батрак оценил переход 34-летнего форварда Кевина Хэйса в «Ак Барс».  «Нет ли опасений в переходе Хэйса для «Ак Барса»? Мне кажется, что на эту историю нужно смотреть немного иначе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии