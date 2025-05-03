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Китай сделал ошеломляющее заявление о виновниках происхождения коронавируса

Китай сделал ошеломляющее заявление о виновниках происхождения коронавируса

В Китае сделано ошеломляющее заявление о происхождении Covid. Пекин сенсационно заявил, что в пандемии Covid—19 виновата Америка, а не Китай.

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Комментарии
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Фания
Это сразу было понятно США враг всего человечества
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12 час.
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