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Пятый канал

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Захарова пообещала ответ Германии на закрытие Русского дома и генконсульства

Захарова пообещала ответ Германии на закрытие Русского дома и генконсульства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть Русский дом и генеральное консульство РФ в Бонне.

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