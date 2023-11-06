В Италии объявлен «оранжевый» уровень метеоопасности в связи с проливными дождями

Граждане, находящиеся в Италии, следующие транзитом или намеревающиеся совершить поездку в этот период, оповещаются о том, что Департамент гражданской обороны области Кампания объявил «оранжевый» уровень в связи с проливными дождями, начиная с 22:00 5 ноября 2023 г.