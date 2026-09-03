Средняя зарплата россиян выросла почти до 115 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата россиян в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».
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