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Средняя зарплата россиян выросла почти до 115 тысяч рублей

Средняя зарплата россиян выросла почти до 115 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата россиян в июне 2026 года составила почти 115 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на доклад Росстата «Социально-экономическое положение России».

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