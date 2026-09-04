Путин назначил Вадима Барабанова послом России на Коморских островах

Президент России Владимир Путин назначил Вадима Барабанова послом РФ на Коморских островах. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
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