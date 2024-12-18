Сквер на месте старого стадиона в Братске обустроят к лету 2025 года

Завершение благоустройства сквера в Правобережном районе Братска планируется к лету следующего года. Недавно была проведена приемка очередного этапа работ по преобразованию общественного пространства на месте бывшего стадиона, ограниченного улицами Горького, Енисейской и Чехова.