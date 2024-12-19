Срочно! Не хватает рук в Анапе, чтобы спасать птиц: пернатые гибнут на глазах

Блогер Юрий Озаровский бросил клич в свой тг: «Птицы прибывают на пляжи!!!! Берите ведра и коробки, чтобы собирать птиц! Не забудьте респираторы, чтобы не надышаться!!! Птиц можно брать домой и мыть или писать в группу с вопросом кто может помыть? Одни забирают, другие моют».