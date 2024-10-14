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Царьград

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Сахарозаменители в вопросе: как фруктоза и сахароза вредят здоровью десен?

Сахарозаменители в вопросе: как фруктоза и сахароза вредят здоровью десен?

Ученые Манипальского колледжа стоматологических наук выяснили, что избыток сахара, особенно фруктозы и сахарозы, нарушает микробиом полости рта и провоцирует заболевания пародонта, а также затрагивает работу кишечника и иммунную систему.

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