«Голодные игры: И вспыхнет пламя» // Улыбаемся и машем

Вторая часть подростковой антиутопии, в которой повзрослевшие герои сталкиваются с обратной стороной варварских традиций После неожиданной победы в Голодных Играх Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) и Питт Мелларк (Джош Хатченсон) на правах знаменитостей гастролируют по всем дистриктам, изображая из себя счастливых влюбленных.