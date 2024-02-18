«Голодные игры: И вспыхнет пламя» // Улыбаемся и машем

Вторая часть подростковой антиутопии, в которой повзрослевшие герои сталкиваются с обратной стороной варварских традиций После неожиданной победы в Голодных Играх Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) и Питт Мелларк (Джош Хатченсон) на правах знаменитостей гастролируют по всем дистриктам, изображая из себя счастливых влюбленных.
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