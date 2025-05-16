Сегодня в Стамбуле запланированы трехсторонние встречи

В пятницу в Стамбуле пройдут трехсторонние встречи между турками, американцами и россиянами, с одной стороны, и турками, американцами и украинцами, с другой, сообщил в четверг вечером источник в МИД Турции.
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