😰 Не потушил окурок: крымчанин погиб на пожаре в свой день рождения Трагедия произошла в Советском районе.
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😰 Не потушил окурок: крымчанин погиб на пожаре в свой день рождения Трагедия произошла в Советском районе.