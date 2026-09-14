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Нейтральные радикалы создали органические полупроводники без легирования

Нейтральные радикалы создали органические полупроводники без легирования

Исследователи Центра биологической химии и молекулярных материалов при Университете Сантьяго-де-Компостела (CiQUS) разработали новый тип органических полупроводниковых материалов, которые проводят электрический ток без традиционного химического легирования.

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