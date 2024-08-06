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Нигер объявил о немедленном разрыве дипотношений с Украиной

Нигер объявил о немедленном разрыве дипотношений с Украиной

Нигер немедленно разрывает дипотношения с Украиной из-за ее агрессии против Мали, заявил представитель военного переходного правительства африканской страны.

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