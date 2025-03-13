Александр Беглов: «Доступ к новому терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта»

С западной стороны привокзальная площадь будет принимать только экскурсионные автобусы и такси Губернатор Александр Беглов рассказал, что город планирует разделить потоки наземного транспорта у нового терминала Высокоскоростной железнодорожной магистрали на Лиговском проспекте, сообщает 78.