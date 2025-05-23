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Гинеколог назвал способы повысить женское либидо

Гинеколог назвал способы повысить женское либидо

Необходим комплексный подход.фото: из личного архива Галины ВойниченкоСнижение сексуального влечения требует комплексного лечения, с ним сталкиваются 32% женщин, 22 мая рассказал врач-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгений Кучер.

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Комментарии
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W
Walery
И это всё?    А как же необычные откуда-то с островов Палинезии технологии?  А БАДы?  И зачем наши мужики в Тайланд в очереди стоят?!
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