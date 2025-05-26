"За рулем" перечислил четыре неочевидных опасности езды на авто по лужам

Автомобильный эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин перечислил опасности езды на машине по лужам. "У многих автомобилей воздухозаборник двигателя расположен достаточно высоко, чтобы не опасаться гидроударов в лужах глубиной до полуметра.