ВКС России нанесли мощнейший удар по Украине 26 мая: что известно, повреждения

Российские воздушно-космические силы (ВКС) ударили по важным объектам на Украине. Был поражен склад с американскими ракетами ATACMS, согласно предварительной информации, а также военные объекты в Хмельницкой области.
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