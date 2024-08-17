В Приморье восстановлено электроснабжение

Электроснабжение потребителей в Приморье восстановлено, сообщило министерство энергетики России. «ПАО «РусГидро» и ПАО «Россети» под управлением Системного оператора провели ряд оперативно-восстановительных мероприятий.
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