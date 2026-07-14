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Спектакль про усадьбы и занятия по рисованию: что готовит для гостей проект «Лето в Москве»

Спектакль про усадьбы и занятия по рисованию: что готовит для гостей проект «Лето в Москве»

С 15 по 21 июля в рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» пройдут десятки бесплатных мероприятий для детей и взрослых: от театральных постановок и музыкальных программ до творческих занятий, исторических игр и лекций о финансовой грамотности.

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