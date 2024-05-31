В Приморье увеличился импорт цветов из КНР

С начала этого года по 28 мая в Приморье было импортировано в 2,8 раза больше срезов цветов из Китая по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю.