В Приморье увеличился импорт цветов из КНР

С начала этого года по 28 мая в Приморье было импортировано в 2,8 раза больше срезов цветов из Китая по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю.
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