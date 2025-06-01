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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств

WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств

Приложение стало недоступно на старых версиях Android и iOS Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta*) с 1 июня 2025 года прекратил работу на миллионах устройств, сообщает 9to5Mac.

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