WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств

Приложение стало недоступно на старых версиях Android и iOS Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta*) с 1 июня 2025 года прекратил работу на миллионах устройств, сообщает 9to5Mac.
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