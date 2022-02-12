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Госсекретарь Валленстен: Швеция не стремится к присоединению к НАТО

Госсекретарь Валленстен: Швеция не стремится к присоединению к НАТО

ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Ситуация вокруг Украины не повлияла на позицию Швеции в отношении вступления в НАТО, страна не стремится к присоединению к альянсу, заявила государственный секретарь Карин Валленстен в беседе с газетой Politico.

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