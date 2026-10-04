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Владимирские новости

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Патриарх Кирилл посетил Владимирскую епархию и Суздаль

Патриарх Кирилл посетил Владимирскую епархию и Суздаль

Патриарх Кирилл подчеркнул значимость встречи с митрополитом Никандром и губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, отметив, что это способствует развитию церковной жизни в регионе.

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