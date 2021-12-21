+1

12 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Куперман
    у них всегда были проблемы... с головой. (Карикатура 16 века: Корова-Нидерланды , Всадник-Филипп II, Женщина-Елизавет...Власти Нидерландо...
  • Россиянин
    Грету Тунберг надо еще внутрь посадить.«Черный ящик» Зем...
  • ANATOLY NALIOTOV
    Ещё страшнее штаммы будут находить.              Вакцин реализацию нельзя остановить!Эксперт: отсутств...

Из-за омикрон-штамма коронавируса глава ВОЗ призвал отказаться от массового празднования Рождества: Новости ➕1, 21.12.2021

Из-за омикрон-штамма коронавируса глава ВОЗ призвал отказаться от массового празднования Рождества: Новости ➕1, 21.12.2021

Он заявил, что лучше отменить какое-то мероприятие, чем лишиться жизни. Глава ВОЗ отметил, что пандемия надоела всем, и в праздничные дни хочется встретиться с друзьями.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх