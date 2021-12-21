Из-за омикрон-штамма коронавируса глава ВОЗ призвал отказаться от массового празднования Рождества: Новости ➕1, 21.12.2021

Он заявил, что лучше отменить какое-то мероприятие, чем лишиться жизни. Глава ВОЗ отметил, что пандемия надоела всем, и в праздничные дни хочется встретиться с друзьями.
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