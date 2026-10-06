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Царьград

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"Мы будем преследовать врага по всему миру": Тихая война русских, которая больнее всего ударит по США

"Мы будем преследовать врага по всему миру": Тихая война русских, которая больнее всего ударит по США

В России впервые возбуждено уголовное дело против президента США, организовавшего преступную группу с целью изъятия активов предпринимателей из "неудобных" для американской элиты стран.

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