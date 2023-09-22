Пресс-конференция Байдена и Зеленского завершилась скандалом

ОТ

Олег Тимофеев

Поимели неньку а содержать ни кто не станет. Цель была одна нанести ущерб неприемлемый и все было по сценарию как запад любит, но все резко вдруг затормозило как буд то кто то нажал стоп кран? Как оказалось в невозможности уже наших спецслужб ломать чужие сценарии, это от политической Милоховщены, осталось последнее средство самое простое и довольно дешевое торможение или сдерживание. Можно было резко тормозить конечно и тогда весь проект против России просто схлопнулся как будто наскочил на стену. Но в отсутствии инициативы и ярких лидеров торможение было постепенно что очень понравилось западу потому как осталось время у него на подумать. Что лучше продолжать далее, но для этого нужно все тоже только в разы больших количествах и не факт что получиться, либо как не в чем не бывало переобуться и тпять позвать к себе российских старых друзей? И сегодня появился момент двойственности продолжения. И как это любит и часто делает запад на сколько я знаю его пойдет сразу двумя путями. Он уже при помощи ЮАР закидывал мысль что мы должны прекратить боевые действия понимая что хохлам не по силам прорвать оборону? По этому он и дальше будет пытаться посылать людей с такими предложениями а сами будут тянуть время делая ограниченные поставки вооружения. Тут хохол Буданов кинул такую идею перевести боевые действия на территорию России?? Что вполне вызывает отклик на противоположное значение, перевести боевые действия на территорию Украины. Причем не так как они а гораздо интенсивнее так как это и заставит их меньше думать о боевых действиях на территории России и покажет всю бесперспективность долнейших поставок вооружения. Почему это не приходит в голову 75% просто в толк не возьму.