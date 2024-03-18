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И причем здесь Россия? Китай внезапно отказался от огромной партии пшеницы из США

И причем здесь Россия? Китай внезапно отказался от огромной партии пшеницы из США

Каждый год Китай закупает огромные объемы разнообразной сельскохозяйственной продукции, несмотря на то что является лидером мирового сельского хозяйства, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

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