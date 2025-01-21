Сирия расторгла договор с российской компанией об управлении портом Тартус

Новые сирийские власти расторгли заключенное с российской стороной в 2019 году инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.
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