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Губернатор Приморья выразил соболезнования близким и коллегам погибшего Эдуарда Сандлера

Губернатор Приморья выразил соболезнования близким и коллегам погибшего Эдуарда Сандлера

Губернатор Приморья Олег Кожемяко выразил глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам погибшего Эдуарда Сандлера – управляющего Приморским спортивным обществом «Динамо» и главного тренера одноименной баскетбольной команды, сообщает PRIMPRESS.

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