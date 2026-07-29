Стартовал прием заявок на второй этап Всероссийского конкурса театральных постановок

Открылся прием заявок на дополнительный этап Всероссийского конкурса театральных постановок. В 2026 году организатором проекта выступает АНО «Русские сезоны» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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