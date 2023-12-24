В Архангельской детской областной больнице внедряют новые методы лечения суставов у подростков

О проведении первой уникальной для учреждения малоинвазивной операции – артроскопии - сегодня в своём телеграм-канале сообщил глава региона Александр ЦыбульскийГубернатор отметил, что проведение уникальной операции стало возможным благодаря новому оборудованию, приобретённому для больницы на средства арктической «Единой субсидии».