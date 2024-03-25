Как школьники-гардеробщики спасали людей в «Крокусе»

Муфтий Гайнутдин наградит 15-летнего школьника, спасшего людей в «Крокусе»Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press Одними из тех, кто в день теракта помогал напуганным людям эвакуироваться из «Крокус Сити Холла», были гардеробщики.
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