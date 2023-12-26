Экс-директор школы отсудил 430 тысяч за незаконное обвинение в распространении порнографии

Экс-директор школы № 35 Антон Неграш, оправданный по делу о распространении порнографии, обратился в Советский райсуд Новосибирска с требованием возместить компенсацию морального ущерба в размере 10 миллионов рублей.
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