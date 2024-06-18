Причиной крупного ДТП в Рязанской области, где погибло 8 человек и 13 получили ранения, стал выезд автобуса на встречную полосу.
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Причиной крупного ДТП в Рязанской области, где погибло 8 человек и 13 получили ранения, стал выезд автобуса на встречную полосу.
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