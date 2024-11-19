О королях и шутах. О капусте - в другой раз

Политика как она есть

Мы отлично помним, как характеризовал королей шотландец Роберт Бёрнс: Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил! Страною правит шут чуть-чуть шаля, Народ смеётся, мучаясь от боли.