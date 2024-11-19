Политика как он...
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Политика как она есть

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О королях и шутах. О капусте - в другой раз

О королях и шутах. О капусте - в другой раз

Мы отлично помним, как характеризовал королей шотландец Роберт Бёрнс: Как жалок шут на троне короля, Как глуп народ, который то позволил! Страною правит шут чуть-чуть шаля, Народ смеётся, мучаясь от боли.

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