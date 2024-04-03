Миллиардер Сакс: цель Запада - достичь бесконечного конфликта на Украине

Целью Западных стран, использующих Украину против России, является "бесконечный" конфликт в регионе. Об этом сообщил американский миллиардер и предприниматель Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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